El tiempo en Asturias para hoy, lunes, día 15 de junio de 2026

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 15 de junio de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas en el litoral y de nubosidad de evolución en el tercio sur a partir del mediodía. Probables chubascos y tormentas, que podrán ir acompañados de granizo en la Cordillera.

Temperaturas en descenso que será localmente notable en las máximas del litoral. En el litoral, viento flojo a moderado de componente oeste y noroeste. En el interior viento flojo variable, tendiendo a componente norte durante las horas centrales; no se descartan rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 13.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando temporalmente oeste 3 o 4, y a oeste o noroeste 4 o 5 a partir de la madrugada. Marejadilla, aumentando a marejada a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros hasta la madrugada.