El tiempo en Asturias para hoy, lunes, día 27 de julio de 2026

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 27 de julio de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas, con brumas matinales y vespertinas en el interior, pasando a poco nuboso a partir de mediodía. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el litoral durante la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad occidental, más acusado en zonas altas de la Suroccidental y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas sin cambios o en ascenso ligero en el litoral y en ascenso en el resto, que podrá ser localmente notable en cumbres de la Cordillera. Viento flojo variable en el interior, con predominio del este y nordeste durante las horas centrales; viento moderado de componente este en el litoral, con algún intervalo de fuerte en el litoral occidental por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 26.

En el mar, viento oeste de Peñas: oeste o noroeste 3 o 4 tendiendo a Variable 1 a 3 a partir de la noche y arreciando a este o noreste 3 o 4 al avanzar la madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo temporalmente a rizada o marejadilla durante la noche y madrugada. Al este de Peñas: oeste o noroeste 3 o 4, temporalmente 5 mar adentro durante la tarde, tendiendo a Variable 1 a 3 al avanzar la madrugada pero arreciando a este o noreste 3 o 4 al final. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla al avanzar la madrugada. Ambas zonas: Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.