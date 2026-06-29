El tiempo en Asturias hoy, lunes, día 29 de junio de 2026

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 29 de junio de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja. Brumas y nieblas matinales en todo el interior, más densas y persistentes en la Cordillera.

Lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en el litoral, que remitirán al final de la mañana. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. Viento de componente este, flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 23.

En el mar, viento en el oeste de Peñas: norte o noroeste 3 o 4, arreciando a norte o noreste 4 o 5 por la tarde, rolando a este o noreste al final. En el este de Peñas: componente norte 3 o 4, rolando a norte o noreste 3 o 4, ocasionalmente 5, a partir de madrugada.

Ambas zonas: marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros mar adentro. Aguaceros ocasionales. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.