El tiempo en Asturias para hoy, lunes, día 5 de octubre de 2026

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 5 de octubre de 2026 en Asturias cielos nubosos, con apertura transitoria de claros durante las horas centrales. Chubascos a partir de mediodía en el interior, acompañados de tormentas, que en Suroccidental Asturiana pueden ser localmente fuertes.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso, que en el extremo occidental será más acusado. Viento flojo variable, predominando la componente este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 23.

En el mar, viento ciclónico 2 a 4, localmente noreste 4 o 5 al oeste de Peñas, amainando a componente este 2 a 4 desde la tarde y a Variable 1 a 3 desde la madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo norte o noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo en torno a 1 metro. Aguaceros y tormentas. Regular o mala.