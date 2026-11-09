El tiempo en Asturias para hoy lunes, 9 de noviembre de 2026

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 9 de noviembre de 2026 en Asturias cielos muy nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la Cordillera donde pueden ser localmente moderadas.

Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en el litoral oriental; máximas en ligero ascenso. Vientos moderados del sur, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera, donde podrán superarse los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 23.

En el mar, al oeste de Peñas, viento este o sureste 3 o 4, arreciando temporalmente a 5 mar adentro. Marejadilla o marejada; al este de Peñas, viento este 2 a 4, arreciando temporalmente a sureste 3 a 5 al final. Marejadilla. En ambas zonas habrá aguaceros ocasionales a partir de la noche. Temporalmente regular.