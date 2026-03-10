El tiempo en Asturias para hoy, martes, 10 de marzo de 2026

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 10 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso. Probables brumas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. No se descartan lluvias débiles y algún chubasco ocasional y disperso en las primeras horas, más probable y frecuente, en forma de nieve, en la Cordillera durante la madrugada. Cota de nieve en 1.000-1.200 metros que subirá a 1.400-1.600 metros a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero o moderado asce

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 14.

En el mar, viento variable, principalmente oeste o suroeste, 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros a partir de la madrugada y localmente regular o mala.