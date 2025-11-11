El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 11 de noviembre de 2025

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 11 de noviembre de 2025 en Asturias ciedlo nuboso en la cordillera, especialmente en la divisoria, donde no se descartan precipitaciones débiles, brumas y bancos de niebla. En el resto, intervalos de nubes medias y altas.

Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio oriental y en la cordillera, que será poco acusado o sin cambios en el resto; máximas en ascenso en el tercio occidental, con pocos cambios en el resto. Viento moderado del sur acompañado de rachas fuertes generalizadas, muy fuertes en la Cordillera y en el suroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 20.

En el mar, viento oeste 3 a 5, amainando a variable 1 a 3, rolando a sur por la noche, arreciando a sur o sureste 3 o 4 de madrugada. Marejadilla, temporalmente marejada al principio. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro. Aguaceros ocasionales al principio.