El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 16 de septiembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 16 de septiembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto al principio, disminuyendo a lo largo del día hasta quedar poco nuboso por la tarde. Brumas matinales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Viento flojo variable tendiendo por la tarde en el litoral a moderado del este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 23.

En el mar, viento noroeste 4 a 6 en el oeste o variable 1 o 2 en el este, tendiendo a noroeste 3 o 4 en toda la zona. Marejadilla o marejada, temporalmente fuerte marejada al principio en el oeste. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros. Aguaceros por la mañana.