El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 17 de marzo de 2026

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 17 de marzo de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso en la Cordillera y sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas en aumento generalizado, localmente notable en el este. Viento flojo del sur por la mañana y por la noche girando a componente norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 20.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4 arreciando a este o sureste 4 o 5, amainando a variable 1 a 3 de madrugada. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 4 a 6 metros disminuyendo a 3 a 4 metros.