El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 18 de mayo de 2026

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 18 de mayo de 2026 en Asturias predominio de los cielos nubosos con precipitaciones dispersas, en general débiles, que cesan al final. No se descartan brumas o nieblas matinales en las cumbres de la Cordillera. Temperaturas en ascenso. Viento flojo del sur al principio tendiendo a variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 22.

En el mar, viento variable 1 a 3, principalmente este por la tarde, arreciando a suroeste 3 a 5 en el extremo oeste a partir de la noche, y a componente oeste 3 a 5 al oeste de Peñas al final. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada al oeste de Peñas. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.