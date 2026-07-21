El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 21 de julio de 2026

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 21 de julio de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas predominando los claros en el litoral. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera donde no se descarta alguna precipitación débil preferentemente por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas que apenas varían. Viento flojo variable tendiendo por la mañana a este y nordeste y arreciando a moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 26.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5 arreciando a 5 o 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.