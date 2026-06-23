El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 23 de junio de 2026

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 23 de junio de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución y bancos de nubes bajas matutinas en litorales que podrían dejar brumas ocasionales. Probabilidad de calima. No se descartan tormentas, que podrán ser secas o ir, puntualmente, acompañadas de algún chubasco débil en el interior; aunque con menor probabilidad, no se descartan en litorales.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, más significativo en Valles Mineros y zonas costeras. En el interior, viento flojo del sur tendiendo a variable por la tarde; en el litoral, viento flojo variable tendiendo a noreste por la tarde. No se descartan rachas fuertes asociadas a los fenómenos tormentosos.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 39; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 32, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 32.

En el mar, viento variable 1 a 4. Rizada o marejadilla. Cerca de la costa, áreas de regular o mala por bruma o niebla frecuente, localmente persistente.