El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 3 de febrero de 2026

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 3 de febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables brumas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes por la tarde; en la cara sur de la Cordillera pueden ser en forma de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros.

Temperaturas máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral; mínimas sin cambios relevantes; heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados del sur y suroeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 15.

En el mar, viento oeste o suroeste 3 a 5, arreciando a suroeste 4 a 6, ocasionalmente 7 mar adentro, desde la tarde y amainando a sur o suroeste 3 a 5 al final. Marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa mar adentro. Mar de fondo del oeste o noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros. Localmente regular o mala.