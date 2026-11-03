El tiempo en Asturias hoy, martes, día 3 de noviembre de 2026

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 3 de noviembre de 2026 en Asturias cielos muy nubosos, con predominio de las nubes bajas. Posibilidad de brumas y nieblas aisladas en la mitad sur de la Cordillera durante la madrugada. Lluvias débiles en la mitad oriental del Principado desde la madrugada hasta la tarde, que se extenderán a zonas del noroeste durante la tarde.

Baja probabilidad de nevadas débiles en zonas altas del sur y el este de la Cordillera. Mínimas en descenso en la mitad oriental del Principado, siendo el descenso más ligero en la mitad occidental. Se esperan heladas débiles en zonas altas de la mitad sur del Principado. Máximas en descenso generalizado, siendo el descenso más notable en el extremo sur de la Cordillera. Viento flojo con predominio de la componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 14.

En el mar, viento oeste de Peñas: este o noreste 5 o 6 amainando a 4 o 5 a partir de la madrugada. Fuerte marejada disminuyendo a marejada a partir de la madrugada. Este de Peñas: este o noreste 4 o 5 amainando a 3 o 4 a partir de la madrugada y tendiendo a Variable 1 a 3 cerca de la costa al final. Ambas zonas: Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.