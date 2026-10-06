El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 6 de octubre de 2026

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 6 de octubre de 2026 en Asturias cielos nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos, que en Occidental, Cordillera y Picos, por la tarde, pueden ser localmente fuertes.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable, generalizándos del oeste moderado por la tarde en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento este 3 o 4, amainando a oeste o suroeste 2 o 3 de madrugada. Rizada o marejadilla.