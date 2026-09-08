El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 8 de septiembre de 2026

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 8 de septiembre de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas durante la jornada que aumentan al final de la mañana a nubosos o cubiertos de nubes medias y altas al paso del frente. Brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del interior. Lluvia débil a moderada generalizada que avanza desde el oeste al final de la mañana, persistente en el inteior y más intensa por la tarde en Suroccidental Asturiana y en la Cordillera sin descartarla acompañada de algún chubasco tormentoso.

Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado y máximas en descenso en el suroeste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable en el interior y flojo del oeste en el litoral, ambos de componente norte en la segunda parte del día cuando arreciará en el litoral acompañado de rachas fuertes.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 26.

En el mar, viento componente oeste 1 a 3. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de regular o mala por bruma o niebla hasta la tarde.