El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 10 de junio de 2026

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 10 de junio de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos. No se descartan brumas en la Cordillera de madrugada, más probables al final del día y con bancos de niebla en cumbres. Por la tarde puede producirse en el este de la Cordillera alguna lluvia débil y dispersa.

Temperaturas mínimas en descenso que será ligero o sin cambios en el tercio oriental; máximas en ascenso. Viento flojo variable por la mañana y por la noche tendiendo a mediodía a norte y nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 21.

En el mar, viento noroeste 3 o 4, amainando pronto a norte 2 o 3. Marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a los 2 metros. Lluvia ocasional hasta la tarde.