El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 11 de noviembre de 2026

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 11 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso aumentando por la tarde a cubiertos, cuando se esperan lluvias y chubascos generalizados. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento de compoennte sur, flojo en general, girando a mediodía a componente este, más intenso en el litoral, y a componente oeste flojo al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento principalmente este o sureste 2 a 4, tendiendo a Variable por la noche, y a componente sur 2 a 4 de madrugada, rolando a sureste al final. Marejadilla. Mar de fondo del oeste de 1 a 2 metros mar adentro. Aguaceros hasta la noche.