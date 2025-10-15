El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 15 de octubre de 2025

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 15 de octubre de 2025 en Asturias cielos poco nubosos, con nubes de evolución en la Cordillera y algunas nubes bajas y altas en el resto. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en el centro y extremo occidental del Principado. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo y variable en el interior; de componente este y un poco más intenso en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 21.

En el mar, viento noreste 3 o 4 rolando a sureste. Marejadilla o marejada.