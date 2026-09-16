El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 16 de septiembre de 2026

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 16 de septiembre de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos. No se descartan brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en las zonas elevadas de la Cordillera. Probables precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en descenso, notable en las máximas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados de componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5, localmente 6 cerca de la costa, rolando a norte o noroeste 4 o 5 por la tarde, amainando principalmente a componente norte 3 o 4 de madrugada. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros a partir de la madrugada. Lluvia ocasional. Localmente regular.