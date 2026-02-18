El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 18 de febrero de 2026

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 18 de febrero de 2026 en Asturias predominio de cielos nubosos. Precipitaciones moderadas que entran por la mañana por el oeste y se generalizan por la tarde. Cota de nieve en descenso por la tarde desde 1.500 metros hasta 800-900 al final.

Temperaturas mínimas en descenso que será ligero o sin cambios en el interior oriental; máximas con pocos cambios en el litoral y en descenso en el interior. Viento flojo a moderado de componente sur, girando por la tarde a componente oeste con intervalos de fuerte en el litoral. Rachas muy fuertes generalizadas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 18.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5, temporalmente 6 a partir de la mañana mar adentro. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 o 4 metros temporalmente 4 o 5 metros mar adentro. Lluvias. Temporalmente regular o mala hasta la mañana.