El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 20 de mayo de 2026

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 20 de mayo de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubosidad alta que irán desapareciendo a lo largo de la tarde, y nubosidad baja matinal en el interior acompañada de brumas y bancos de niebla dispersos.

Temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso en la Cordillera y con pocos cambios en el resto. Viento en régimen de brisas que en el litoral tenderá al este por la mañana y durante las horas centrales arreciará a moderado sin descartar que vaya acompañado de alguna racha fuerte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 21.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a suroeste 3 a 5 en el extremo oeste por la noche, y a componente oeste 3 a 5 en torno a mediodía. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.