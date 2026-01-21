El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 21 de enero de 2026

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 21 de enero de 2026 en Asturias predominio de cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos, en general débiles, y que serán generalizados por la tarde. Cota de nieve bajando a 1.000 metros a últimas horas.

Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas y moderado en las máximas. Viento moderado de suroeste con rachas muy fuertes en gran parte del interior y la cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 18.

En el mar, viento sur o suroeste 4 a 6 al oeste y componente sur 3 a 5 al este, arreciando desde madrugada a oeste o suroeste 5 a 7 al oeste y 4 a 6 al este. Marejadilla o marejada, aumentando localmente a fuerte marejada al oeste. Mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros. Aguaceros locales con regular.