El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 30 de septiembre de 2026

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 30 de septiembre de 2026 en Asturias cielos muy nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles a moderadas. Temperaturas mínimas en ligero descenso en cumbres. Temperaturas máximas en ligero descenso en la parte norte, más acusado en la zona oriental. Viento flojo variable. Intervalos de viento moderado de componente este en el extremo occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 24.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a sur o sureste 2 a 4 desde medianoche, temporalmente 5 al oeste de Peñas por la mañana y al este de Peñas durante la tarde. Marejadilla aumentando a marejada mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo en torno a 1 metro. Aguaceros, tormentas desde la tarde. Regular.