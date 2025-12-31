El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 31 de diciembre de 2025

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 31 de diciembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto de madrugada, disminuyendo la nubosidad a lo largo del día excepto en el litoral. Brumas o nieblas en áreas montañosas. Probables lluvias o lloviznas débiles asociadas a las nubes bajas, más probables en la costa.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo a moderado del este en el litoral y flojo variable en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 12.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4. Marejadilla, localmente marejada mar adentro en el oeste. Mar de fondo del noroeste aumentando a 1 o 2 metros. Aguaceros. Temporalmente regular.