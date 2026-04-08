El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 8 de abril de 2026

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 8 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos, con lluvias y chubascos en la Cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios o con descensos locales; máximas con descensos, que serán ligeros en la Cordillera y más acusados en el litoral. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento de componente este 3 a 5, ocasionalmente 6 mar adentro en el oeste al principio, tendiendo a variable 1 a 5 al avanzar la tarde. Marejada disminuyendo a marejadilla o rizada al avanzar la tarde. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro. Aguaceros y tormentas ocasionales.