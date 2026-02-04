El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 4 de febrero de 2026

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 4 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. No se descarta alguna bruma dispersa, matinal y vespertina, en zonas elevadas de la Cordillera, por presencia de nubosidad baja. Lluvias débiles y chubascos dispersos; que podrán ser en forma de nieve a partir de los 900-1.000 metros durante la madrugada y de los 1.400-1.600 metros a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles en cumbres. Vientos flojos y moderados del sur y suroeste; con intervalos de viento fuerte de componente oeste en el litoral, durante las horas centrales, y posibles rachas muy fuertes en la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 17.

En el mar, viento principalmente sur o suroeste 3 a 5 arreciando temporalmente a 6 mar adentro en el oeste. Rizada o marejadilla aumentando localmente a marejada mar adentro a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros. Aguaceros.