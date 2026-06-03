El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 3 de junio de 2026

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 3 de junio de 2026 en Asturias cielo nuboso con predominio de nubosidad baja que tenderán a cubrirse. Probables brumas y bancos de niebla aislados al inicio y final del día. Probables precipitaciones débiles, que serán más intensas en la Cordillera en las primeras horas.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso, excepto en el extremo oeste donde permanecerán sin cambios. En el interior, viento flojo variable. En el litoral, viento de componente oeste que tenderá a componente este a partir de mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 24.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando a oeste 3 o 4 en torno a Peñas a partir de la noche y a oeste o noroeste 5 o 6 en todas las zonas al avanzar la madrugada. Rizada aumentando a marejadilla en torno a Peñas y mar adentro a partir de la noche y a marejada o fuerte marejada en todas las zonas al avanzar la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Lluvia a partir de la madrugada.