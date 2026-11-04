El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 4 de noviembre de 2026

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 4 de noviembre de 2026 en Asturias intervalos nubosos más abundantes desde la mañana, con probabilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas que también se pueden producir en zonas bajas al final. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el litoral, más probable e intensa por la mañana, que podría extenderse a la Cordillera por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el suroeste; máximas en ligero ascenso en cotas altas de la Cordillera y sin cambios en el resto. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Viento flojo variable en el interior y flojo de componente este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 14.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5, localmente 2 o 3 cerca de la costa al principio, amainando por la noche a 3 o 4 mar adentro y a 1 a 3 cerca de la costa. Marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada en el extremo noroeste mar adentro. Mar de fondo norte o noreste de 1 a 2 metros. Aguaceros. Regular, localmente mala.