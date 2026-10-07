El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 7 de octubre de 2026

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 7 de octubre de 2026 en Asturias cielo cubierto. Brumas y bancos de niebla en zonas montañosas por presencia de abundante nubosidad baja. Lluvias y chubascos localmente fuertes y persistentes en toda la comunidad, que podrían ir acompañados de tormenta, y dejar importantes acumulados en la cara norte de la cordillera y especialmente en Picos de Europa.

Temperaturas en descenso, ligero de las mínimas y más acusado de las máximas, que podrá ser notable en puntos del interior. Viento de oeste y noroeste, flojo a moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral, y que tenderá a norte al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 21.

En el mar, viento este 3 o 4 rolando a oeste o noroeste, arreciando a 4 o 5 al final en el este. Rizada o marejadilla. Aguaceros al final cerca de la costa.