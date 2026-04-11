El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 11 de abril de 2026

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 11 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto disminuyendo al final a poco nuboso por el oeste. Lluvias y chubascos generalizados. La cota de nieve bajará al final a unos 1.000-1.200 metros.

Temperaturas máximas en ascenso extraordinario y mínimas en descenso notable. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Viento del noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 15.

En el mar, viento componente este 3 o 4, localmente 5 en el oeste, amainando a variable 1 a 3 por la tarde y arreciando a noroeste 3 o 4 al final. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 3 a 4 metros. Localmente regular o mala cerca de la costa.