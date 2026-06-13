El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 13 de junio de 2026

OVIEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 13 de junio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, que de madrugada irán con alguna nubosidad baja y probables brumas y nieblas asociadas en el norte y en horas centrales abundante nubosidad de evolución con chubascos, tormentas y posible granizo en el suroeste que podrían extenderse secas y aisladas hasta el litoral.

Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable de las máximas en zonas bajas del interior. Viento flojo variable en el interior, predominando el régimen de brisas, y moderado del este en el litoral, disminuyendo a flojo por la tarde y tendiendo a variable por la noche.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 32; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 28.

En el mar, viento componente este 4 o 5 arreciando a este o noreste 5 o 6 a partir del mediodía. Marejada aumentando a fuerte marejada a partir del mediodía. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.