El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 13 de septiembre de 2025

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 13 de septiembre de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales aislados en cumbres.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios en la Cordillera y en ascenso en el resto. En el interior, viento flojo variable predominando el suroeste, y en el litoral, viento de componente oeste moderado en el occidental y flojo variable en el oriental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 22.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5 amainando a oeste 3 o 4 desde la mañana. Localmente arreciando a noroeste 5 en extremo oeste desde la tarde. Marejada o fuerte marejada disminuyendo localmente a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noeroeste de 2 a 3 metros. Lluvias con regular o mala hasta la mañana.