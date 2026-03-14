El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 14 de marzo de 2026

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 14 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y probables nieblas en la Cordillera sobre todo al principio y al final del día. Lluvias débiles y chubascos durante todo el día. Cota de nieve en torno a 900-1.100 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso, que será localmente notable en la mitad oriental. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Viento de oeste y noroeste moderado en el litoral y flojo en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 12.

En el mar, viento variable 1 a 3 y localmente oeste 3 a 5 en extremo oeste, desde medianoche arreciando todo a oeste o suroeste 4 a 6, excepto oeste 2 a 4 en extremo este hasta la tarde. Marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroesoeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros desde la mañana y a 4 a 5 metros desde la tarde. Lluvias desde la tarde con regular o mala.