El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 14 de noviembre de 2026

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 14 de noviembre de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos con apertura de claros esporádicos durante la tarde. Probabilidad de brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el litoral. Temperaturas máximas en aumento ligero, más acusado en zonas bajas del interior. Vientos flojos del oeste que girarán a suroeste con intervalos moderados.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 17.

En el mar, viento este 5 o 6, amainando a 3 o 4 a medianoche y rolando a oeste más tarde. Fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros. Aguaceros. Localmente regular.