El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 19 de septiembre de 2026

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 19 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado con intervalos dispersos de nubes bajas en zonas bajas del interior al principio y final del día que no se descartan acompañados de alguna bruma o niebla.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, y máximas en ascenso que podría ser localmente notable en Surocidental Asturiana. Viento flojo variable en el interior, y flojo a moderado de componente este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 23.

En el mar, viento norte o noreste 2 o 3 al principio, arreciando a este o sureste 3 o 4, localmente 5 cerca de la costa oeste y en torno a Peñas al final. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada al este de Peñas. Mar de fondo noroeste en torno a 3 metros, salvo de 2 a 3 metros cerca de la costa, disminuyendo en torno a 2 metros desde la madrugada. Lluvias cerca de la costa al principio. Regular cerca de la costa al principio.