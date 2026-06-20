El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 20 de junio de 2026

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 20 de junio de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas matinales acompañadas de brumas y nieblas dispersas en zonas bajas del interior y en el litoral, e intervalos de nubes altas durante la jornada y de evolución diurna en las horas centrales.

Chubascos y tormentas en el interior en la segunda parte del día que pueden ir acompañadas de granizo, precipitaciones localmente fuertes, y rachas fuertes de viento. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso ligero a moderado. Viento flojo del este en el litoral que arrecia a moderado desde el final de la mañana, y flojo variable en el interior con predominio de la componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 26.

En el mar, viento variable 1 a 3, tendiendo a este al principio y al oeste o noroeste durante la mañana. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de en torno a 1 metro mar adentro, disminuyendo. Regular o mala por nieblas.