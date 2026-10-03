El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 3 de octubre de 2026

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 3 de octubre de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior. Probabilidad de chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ascenso generalizado que podría ser localmente notable en el centro; máximas con pocos cambios. Viento flojo moderado del este en el litoral; viento flojo de componente este en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5, amainando a 3 o 4 desde la noche y a este o sureste 1 a 3 al este de Peñas desde la madrugada. Marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada principalmente al este de Peñas. Mar de fondo noroeste de 2 a 3 metros al principio, disminuyendo en torno a 2 metros. Aguaceros y tormentas al final, lluvias. Regular o mala.