El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 12 de diciembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 12 de diciembre de 2025 en Asturias cielos cubiertos. Brumas y nieblas persistentes en zonas altas de la Cordillera. Lluvias débiles generalizadas. Cota de nieve alrededor de los 1.500-1.700 metros. Temperaturas máximas en descenso; mínimas en ascenso. Viento flojo, variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 13.

En el mar, viento variable, principalmente sur durante la madrugada y la mañana, 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, temporalmente de 3 a 4 metros mar adentro. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.