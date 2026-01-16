El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 16 de enero de 2026

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 16 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. No se descartan nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la Cordillera. Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve en torno a 1.200 - 1.000 metros.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, menos acusados en las máximas de la mitad oriental. Heladas débiles en zonas altas de interior. Vientos flojos variables con predominio del suroeste y oeste en la mitad occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 11.

En el mar, viento variable, principalmente sur, 1 a 4 arreciando a oeste o suroeste 5 o 6 a partir de la mañana. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo temporalmente a 1 a 2 metros pero aumentando a 3 a 4 metros al final. Aguaceros y localmente regular o mala al avanzar la madrugada.