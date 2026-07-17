El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 17 de julio de 2026

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 17 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos. Posibilidad de brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior al principio y final del día. Precipitaciones débiles durante la mañana que se intensificarán durante las horas centrales y que tenderán a remitir al final del día.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 25.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando a oeste o noroeste 3 o 4 al avanzar la tarde. Rizada o marejadilla. Probabilidad de aguaceros y tormentas ocasionales. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.