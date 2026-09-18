El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 18 de septiembre de 2026

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 18 de septiembre de 2026 en Asturias cielos nubosos al principio abriéndose progresivamente claros para quedar con intervalos nubosos. Probabilidad de brumas y nieblas dispersas matinales en zonas elevadas de la Cordillera. Probabilidad de lluvia débil y dispersa que tiende a remitir de oeste a este al final.

Temperaturas en ascenso, excepto las máximas en la mitad norte, donde permanecerán sin cambios. Viento flojo variable que tiende a componente norte durante las horas centrales, y en el litoral a componente oeste al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22.

En el mar, viento oeste o noroeste 2 o 3 arreciando a oeste 3 o 4 por la noche, amainando a noreste 2 o 3 al final. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros desde medianoche. Localmente regular o mala.