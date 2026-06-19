El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 19 de junio de 2026

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 19 de junio de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos con nubosidad alta y alguna nubosidad de evolución durante las horas centrales. Probabilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas.

Chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional en el interior durante la tarde, más probables, frecuentes e intensos en la Cordillera. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables con predominio del norte y nordeste durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 26.

En el mar, viento este o noreste 2 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de en torno a 1 metro mar adentro.