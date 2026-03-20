El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 20 de marzo de 2026

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 20 de marzo de 2026 en Asturias poco nuboso por la mañana, con intervalos de nubes altas. A lo largo de la tarde irá aumentando la nubosidad desde el sur, con nubosidad de evolución en las horas centrales. Probables chubascos vespertinos en Cordillera y Picos y la Suroccidental. No se descarta alguna tormenta aislada y puntual acompañando a los chubascos.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. En el interior, viento flojo de componente sur; en el litoral, viento flojo del este y noreste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 19.

En el mar, viento componente este 3 o 4, arreciando pronto a 5 o 6, amainando a este o sureste 2 a 4 a partir de madrugada, y a variable 1 a 3 en el oeste al final. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla en el oeste al final. Mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo a 1 a 2 metros.