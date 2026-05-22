El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 22 de mayo de 2026

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 22 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos o con intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad alta. Probabilidad de alguna precipitación débil aislada en el interior, más probables en el tercio occidental a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso generalizado. En el interior, viento flojo del sur. En el litoral, viento del este que gira al oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 35 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 31, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 32.

En el mar, viento este 4 o 5, amainando a 4 o 5 por la mañana y rolando bruscamente a oeste por la tarde. Marejadilla o marejada, disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.