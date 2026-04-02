El tiempo en Asturias para este jueves

OVIEDO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 2 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos. Probables brumas y bancos de niebla matinales en la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos dispersos que serán algo más persistentes en el tercio oriental. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los ascensos; máximas en descenso en la Cordillera, sin cambios en el litoral y en descenso ligero en el resto. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo variable con predominio de la componente norte durante las horas centrales del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 16.

En el mar, viento norte o nordeste fuerza 2 a 4, arreciando a norte o noroeste fuerza 3 o 4, localmente 5 en el extremo este. Marejadilla, localmente marejada en el extremo este desde la noche. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metras. Aguaceros cerca de la costa desde la noche. Localmente regular.