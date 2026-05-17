El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 18 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y, por la tarde, algún chubasco en la Cordillera, sin descartarlas al principio en el litoral. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable tendiendo a noroeste durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 17.

En el mar, viento norte o noroeste 2 o 3 tendiendo a Variable 1 a 3 a partir de la noche. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros, principalmente mar adentro, al avanzar la tarde. Localmente regular o mala por bruma o niebla durante la madrugada. Lluvia ocasional.