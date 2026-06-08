El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 8 de junio de 2026 en Asturias, cielos nubosos con predominio de nubes bajas. Brumas y probables nieblas matinales en el centro y Valles Mineros, y Cordillera y Picos. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas por la mañana, y de algún chubasco aislado por la tarde, preferentemente en el centro y en la mitad oriental. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el interior y sin cambios o ligero descenso en el litoral. Viento flojo variable, generalizándose por la tarde del norte y noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22.

En el mar, viento componente este o nordeste fuerza 4 o 5, amainando a 3 o 4 por la tarde, y a variable 1 a 3 a partir de la noche, arreciando a oeste o noroeste 3 o 4 a partir de la madrugada. Marejadilla, ocasionalmente marejada al principio. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.