El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 20 de julio de 2026 en Asturias Intervalos de nubes bajas que, en horas centrales, irán acompañadas de nubosidad de evolución. Brumas matinales y bancos de niebla que, al final del día, se repiten en la Cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas que serán poco probables en el litoral oriental y con posibles tormentas en la Cordillera.

Temperaturas sin cambios, salvo algún descenso local de las mínimas. Viento flojo del este y nordeste que será moderado en el litoral y que en el interior será de dirección variable al principio y al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 27.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4 arreciando a 4 o 5. Marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros al final.