El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes día 17 de agosto de 2026 en Asturias, cielos nubosos abriéndose abundantes claros en las horas centrales salvo en el litoral, donde se mantendrán los intervalos de nubes bajas. Alguna nubosidad de evolución en la Cordillera. Probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos dispersos en zonas altas de la Cordillera. Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento ligero. Vientos flojos variables con predominio del nordeste y este en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 20 y una máxima de 25.

En el mar, al oeste de Cabo Peñas viento este o nordeste fuerza 3 o 4. Marejadilla o marejada. Al este de Cabo Peñas componente nordeste fuerza 2 o 3, tendiendo a variable 1 a 3 a partir de la noche. Em ambas zonas mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro mar adentro. Lluvia ocasional.